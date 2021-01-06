Elazığ'da 2 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma da şüpheli A.A. (51) ve T.T'nin (45) Bingöl üzerinden uyuşturucu madde getireceği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu aracı tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Araçta yapılan aramada yarım kilogram toz esrar ele geçirildi,2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.