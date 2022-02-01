Elazığ'da 2 yapı tescillendi

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Seteran Menfezi ve Kalhane Köprüsü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurullar Dairesi Başkanlığı-Koruma Yüksek Kurulu tarafından tescillendi.

Elazığ'da Bakır Maden-DER üyelerinin başvuruları sonucunda Maden ilçesinde bulunan Seteran Menfezi ve Kalhane Köprüsü tescillendi. Bu karar ile ilçe genelinde 25 yapı tescillenmiş oldu. Dernek Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, yaptıkları çalışmalar neticesinde tescil başvurusu yapılan Seteran Menfezi ve Kalhane Köprüsünün tescillendiğini söyledi. Seyrek, "Daha önceden tescil başvurusu yapılan eski Harput-Diyarbakır yolu ve Kral Yolu Maden ilçesinin sınırlarında bulunan köprü ve menfezler Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda tescilleri onaylanmamıştı. Bunun üstüne çalışmalarından vazgeçmeyen dernek üyeleri, 28 Ekim 2021'de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kurullar Dairesi Başkanlığı-Koruma Yüksek Kuruluna itirazımızı yaptık. Koruma Yüksek Kurulu görüşmesini yaparak 2 yapının tesciline karar verdi ve Bölge Kurulunun kararını bozdu. Bu sevinçli karar ile ilçemizin kültür varlığı sayısı 25'e, ilçe merkezimizin kültür varlığı sayısı 14'e yükselmiştir. Temennimiz bundan sonraki başvuruların tarafsız olarak değerlendirilmesi ve şehirlere zaman kaybettirilmemesidir. Her şartta ve koşulda ilçemiz değerlerinin korunması için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtir, koruma altına alınan eserlerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Koruma Yüksek Kuruluna da teşekkür ediyoruz" dedi.