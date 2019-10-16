İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 20 bin bandrolsüz makoran ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Polis, çalışmasında bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün mamullerinin bulundurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 100 karton içerisinde 20 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.


Operasyonda şüpheli K.K. yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.