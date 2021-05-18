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Elazığ'da 20 metrelik kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Elazığ’da 20 metrelik su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistem ile sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da 20 metrelik su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistem ile sağ olarak kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Biçer'e ait koyunlardan biri, su kuyusunun içine düştü. Yaklaşık 20 metre olan kuyuda mahsur kalan ve boğulma tehlikesi bulunan hayvanın kurtarılması için sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kuyunun derin ve su dolu olmasından dolayı ilk olarak, kurtarma sistemi kuruldu. Ardından bir itfaiye eri halat ile kuyuya indirildi. Bağlanan hayvan halat ile yukarı çekildi.


Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sağlıklı bir şekilde kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.

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