Elazığ'da 20 metruk yapı yıkıldı

Elazığ'da bir beldede bulunan 20 metruk yapının yıkım işlemi yapıldı.

Merkeze bağlı Mollakendi Beldesi'nde, belediye tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım çalışması yapılıyor. Şuana kadar belde merkezinde ve Güntaşı Mahallesi'nde bulunan 20 eski yapının yıkımı yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili Belde Belediye Başkanı Enis Doğan bilgi verdi.

Önceden tespit edilen harabe yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan," Şu ana kadar 20'ye yakın metruk yapının yıkım işlemi tamamlandı. Tehlike arz eden yapılar belde sakinlerimize sorun oluşturmadan bizler belediye olarak gerekli tedbirleri alıyoruz”dedi.