Elazığ'da, 2018 yılının son konseri düzenlendi

Elazığ'da 2018 yılının son halka açık son konserine,kar ve-8 derecelik soğuk havanın etkisiyle ilgi az oldu.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür merkezinde düzenlenen konser Yusuf Nar Kesenin hayatını anlatan sinevizyon gösteri ile başladı. Konser de 16 tane eser seslendirildi. 11'i solo 5'i koro şeklinde seslendirilen konsere, kentte kar ve soğuğunda etkisiyle az sayıda vatandaş katıldı.

Her ay halka açık konserleri olduğunu ifade eden Koro Şefi Kenen Çimtay, “2018 yılın son konseridir. Yusuf Nar Kesen besteleridir. Bugün 16 beste seslendireceğiz. 11 tanesi solo, bir kaç tanesi de kora şeklinde icra edilecek. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı bir koro olduğumuz için böyle bir konser faaliyeti gerçekleştirmemiz zorunludur. Turnelerimiz olur. Şehir dışı da oluyor. Oralarda Harput mahali musikisinin tanıtımını da yapıyoruz. Yılın son konserini Yusuf Nar Kesen besteleriyle yaptık” dedi.