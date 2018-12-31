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Elazığ'da 2019 fidan dağıtıldı

Elazığ’da 2019 adet fidan dağıtıldı.

Elazığ'da 2019 adet fidan dağıtıldı.


Orman Genel Müdürlüğünün ‘Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Elazığ'da bir alışveriş merkezinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl başında ağaç kesmek yerine fidan dikmenin teşvik edildiği etkinlikte 2019 adet fidan dağıtıldı.Vatandaşlar da yeni yılda ağaç kesme yerine fidan dikilmesine destek verdi.


2018'in son gününde olduklarını anımsatan Orman Bölge Müdürü Ziya Polat;" Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da ‘Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganı ile her sene yaptığımız gibi bu sene de fidan dağıtıyoruz. 2019 adet fidanı dağıtarak yeni yıla daha güzel, yeşil memleket ile gireceğiz. Akşam 5'e kadar dağıtılacak. Yetmezse takviye edeceğiz. Yeni yıla fidan dikerek gireceğiz. Bu fidanlar yeşerdikçe daha güzel bir memleketimiz olacak"dedi.

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