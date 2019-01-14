Elazığ'da 212 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 212'si açıldı, 15'inde ise çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kent gelinde kar yağışının ardından 227 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmada 212 köyün yolu açıldı. Halen kapalı bulunan 15 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kar nedeniyle ilçelerden Maden ile Palu'da 5'er, Sivrice'de 4 ve Kovancılar'da ise 1 köy yolunun kapalı bulunduğu bildirildi.