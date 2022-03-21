İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada Elazığ'a kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Hankendi yol kontrol noktasında tedbir alan jandarma ekipleri şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak araçta arama yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda araçta 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ekiplerce şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Tütün ve Alkol Piyasası Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.