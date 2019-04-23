Elazığ'da 23 Nisan Coşkusu

Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikte coşkulu şekilde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99.yılı Vali Tevfik Gür ortaokulunda kutlandı. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kutlamalar, şiir okunması, öğrencilerin müzik, jimnastik gösterisi ve halk oyunlarıyla sürdü.

Günün anlam ve önemine değinen Okul Müdürü Mustafa Aydoğan, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği bu bayram, dünyada bir ilktir ve Atatürk'ün çocuklarımıza verdiği değeri göstermektedir. Çocuklara düşen görev ise vatanımıza milletimize sahip çıkıp, atalarımıza layık bireyler olmaktır. Tarihin akışı içerisinde milletin kaderini olumlu yada olumsuz etkileyen binlerce devlet adamı yer almıştır. Bugün bunların pek çoğunun isimlerini ve eserlerini hatırlamayız. Oysa Ulu Önder Atatürk gibi devlet adamı ve halk kahramanları, bıraktıkları eserler ile tarih sayfalarına adını altın harfler ile yazdırmışlardır. Sizler de bunu başarabilecek güçtesiniz. Kıymetli çocuklar, büyük hayaller kurunuz. Hayalı olmayanın geleceği olmayacaktır. Hayallerini vatan, millet, devlet, bayrak, din, anne, baba kardeş ve arkadaş sevgisi ile süsleyiniz. Çünkü bu değerler bizi bir arada tutan, yücelten ve millet yapan değerlerdir. Hayatta hangi işi yaparsanız yapın iyi bir insan, iyi bir evlat iyi bir anne ve iyi bir vatandaş olmayı unutmayınız"dedi.

Programa Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, okul idarecileri,öğrenciler ve aileleri katıldı.