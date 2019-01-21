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Elazığ'da 233 köy yolu açıldı, 16'sında çalışma sürüyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan 249 köy yolundan 233’ü açılırken, 16’sında ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan 249 köy yolundan 233'ü açılırken, 16'sında ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Elazığ'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından merkez ve ilçelere bağlı 552 köy yolunun 249'unda yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kapalı köy yollarından 233'ü ulaşıma açıldı. Halen, Elazığ merkeze bağlı 1, ilçelerinden Sivrice'de 5, Palu,Maden ve Kovancılar'da 3'er, Alacakaya'da ise 1 olmak üzere toplam 16 köye kar nedeniyle halen ulaşım sağlanamadığı bildirildi.


Hafta sonu dahil 24 saat aralıksız çalışmasını sürdüren karla mücadele ekiplerinin kapalı kalan köy yollarını kısa sürede açmayı planladığı aktarıldı.

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