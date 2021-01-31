Elazığ'da 24 saat kar mesaisi

Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız çalışarak, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi 2 gündür Elazığ genelinde de etkili oluyor. Kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürmesiyle merkezde belediye ekipleri 24 saat mesai yapmaya başladı.

Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinesinde ekipler, aralıksız çalışma yaparak ana arterler başta olmak üzere, şehrin cadde ve sokaklarında kar temizledi. Merkezin dışında ekiplerin, merkeze bağlı köy yollarını da açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmasına destek verdiği bildirildi.