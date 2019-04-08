Elazığ'da 25 bin TL'lik malzeme çalan şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir depodan 25 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, 2 gün önce kent merkezindeki bir inşaat malzemesi satan iş yerine ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyasa değeri 25.000 TL olan 3 bin 500 metre kablo, 1 adet su sayacı, çeşitli ebatlarda 60 metre kalvaniz boru, 10 adet vana, 3 adet döküm soba, 1 adet el arabası ile birçok inşaat ve hırdavat malzemesi çalındı. İş yeri sahibinin hırsızlığı polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin alışmasında şüpheli T.G olduğu belirlendi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.