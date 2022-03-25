Elazığ'da 250 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 250 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ziya Gökalp Ortaokulu ile Gazi Anadolu Lisesinde toplamda 250 öğrenciye siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere bilinçlenmeleri için broşür dağıtıldı.