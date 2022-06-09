Elazığ'da 257 yatırımcıya 3.5 milyon lira destek

Elazığ'da makine ekipman alımları çerçevesinde asil listede yer alan 441 yatırımcıdan 257 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “7 milyon TL sözleşme bedeli üzerinden 3.5 milyon TL hibe ödemesi alındı” dedi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Makine Ekipmanları Hibe Programı' birinci etap makine hibe teslimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde gerçekleştirildi. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, STK başkanları ve projeleri onaylanan üreticiler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, 7 milyon lira sözleşme bedeli üzerinden 3.5 milyon lira hibe ödemesi alındığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “İlimizde de A İş Planı makine-ekipman alımları çerçevesinde 846 adet proje başvurusunda genel müdürlüğümüz tarafından uygun görülen ve asil listede yer alan 441 yatırımcıdan 257 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalayarak 7 milyon TL sözleşme bedeli üzerinden 3.5 milyon TL hibe ödemesi aldı. 6 Haziran 2022 tarihinde açıklanan 2. asil listedeki 65 yatırımcının da askı süresi başlamış olup, 5 günlük askı süresi sonunda dosya teslimi ile beraber hibe sözleşmesi işlemleri yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu tür destekler ile çiftçilerimizin yeni teknolojileri kullanımı yaygınlaştırılacak. Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapması sağlanacak” diye konuştu.