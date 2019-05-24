İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 26 dilenciye ceza kesildi

Elazığ’da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6’sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.

Elazığ'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye ceza kesildi.


Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 6'sı yabancı uyruklu 26 dilenciye para cezası kesildi.


Yabancı uyruklu 6 şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.