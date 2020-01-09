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Elazığ'da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 26 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulunurken, intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 26 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulunurken, intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.


Olay,dün ilçeye bağlı Kapıaçmaz göleti yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölet yanında elinde silahla yerde yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Kendini silahla vurarak intihar ettiği üzerinde durulan şahsın S.D. olduğu belirlenirken, bir de not bıraktığı öğrenildi.


Olay yerinde yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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