Elazığ'da 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin 59'uncu yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Partililer ve vatandaşların katılımı ile yapılan açıklamada, ‘Halkın Adamı Menderes', İdam Edilen Milletin İradesiydi' ve ‘ Demokrasi Çınarı Menderes' dövizleri taşıdı. 27 Mayıs 1960 darbesi ile tutuklanan ve devamında 17 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve bakanlar anılarak, darbeyi yapan zihniyet ile 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren zihniyetin aynı olduğuna dikkat çekildi.

27 Mayıs Darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğuna vurgu yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komisyon Başkanı Fatih Çelik, “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıadada hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir"dedi.

27 Mayıs Darbesinin benzer senaryosunu 15 Temmuzda yaşadıklarını ifade eden Çelik, “Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür"ifadelerine yer verdi.