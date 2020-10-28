İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, bugün Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı kutlama programı kapsamında Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.


Program, Vali Yırık, Başkan Şerifoğulları ve Garnizon Komutanı Erbaş'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.