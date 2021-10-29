Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Elazığ'da Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyet Koşusu' yapıldı. Kültür Park'ta yapılan ve yaklaşık 150 sporcunun katıldığı koşuda dereceye girenlere madalyaları il protokolü tarafından verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, “Öncelikle Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü, millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Muay Thai, Bocce, Satranç, Bilardo, voleybol gibi birçok branşta turnuvalar düzenliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren sporcularımızı, hocalarını ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.