Elazığ'da 290 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri tarafından 290 öğrenciye SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesinde 110, Metin Koloğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde 180 olmak üzere toplamda 290 öğrenciye siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı. Eğitimin sonunda öğrencilere bilinçlenmeleri için broşür dağıtıldı.