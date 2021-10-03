Elazığ'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Elazığ'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüş düzenlenerek, vatandaşların kilo, şeker ve tansiyonları ölçülerek sağlık kontrolleri yapıldı.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak için Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yürüyüş yapılarak, katılan vatandaşların sağlık taraması, kilo, şeker, tansiyon kontrolleri, boy ölçümü yapılarak vücut kitle endeksi hesaplandı. Anı zamanda daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacı ile katılımcılara adım sayar hediye edildi.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığı uygulaması, bireyin ana rahminden başlayıp yaşamının son evresine kadar sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasını hedeflemektedir. En önemli amacı bireylerin sağlığını korumak, hastalık riskini en aza indirgemek, hastalığa dair olası riskleri ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla da hastalık gelişmeden müdahale etmektir. Toplumun hayat standardını yükseltmek, kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak, basit tedbirler ve önlemlerle sağlık kurumlarına gereksinim duymayacak raddede sağlık sorunlarını en kolay şekilde atlatabilmesini sağlamaktır. Bu sebeple 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Halk Sağlığı Haftası kapsamında yine 20 ilimizde sağlık taramaları yaparak sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimleri de gerçekleştirmiştik. Türk Kızılay olarak halk sağlığına dair çalışmalarımız büyüyerek devam edecektir. Ayrıca Cep telefonlarına yüklenebilen ve adım sayılarının bağışa dönüştürülebildiği bir uygulama olan Help Steps uygulamasını indirerek, günlük adımlarınızı Türk Kızılay'a bağışlayabilirsiniz. Bu uygulama atılan adımlar karşılığında Türk Kızılay'a bağış yapmakta olup siz de adımlarınızı bağışlayarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilirsiniz” denildi.