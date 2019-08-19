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Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde kaçak sigara ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli bir araç belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak sigara ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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