İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da yazlık evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da yazlık evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Kuyulu köyünde Aynur Altunbaş'a ait yazlık evde hırsızlık meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla jandarma dedektifleri JASAT görevlendirildi. JASAT ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu şüphelilerin A.A., Y.K. ve H.S. oldukları tespit edildi. Şüpheliler, malzemeleri çaldıklarını ve C.E.Y.'a sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet televizyon ve 2 adet matkap ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, diğer çalınan malzemeleri bulmak için çalışmalara devam edildiği bildirildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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