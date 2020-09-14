Elazığ'da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan ve üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polis çalışmasında hırsızlık şüphelisinin kimliğinin E.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, “Nitelikli Hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.