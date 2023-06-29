Elazığ'da 30 acemi kasap hastanelik oldu

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kurban kesmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 30 acemi kasap hastanelik oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için kurban kesimlerine devam ediyor. Bu çerçevede bayramın ilk iki gününde kurbanlarını kesmek isterken vücudunun farklı çeşitli yerlerini kesen 30 acemi kasap Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Kimileri kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla kendilerini keserken, kimileri ise kurbanlık hayvanın boynuz darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.