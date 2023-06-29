İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 30 acemi kasap hastanelik oldu

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde kurban kesmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 30 acemi kasap hastanelik oldu.

Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kurban kesmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 30 acemi kasap hastanelik oldu.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için kurban kesimlerine devam ediyor. Bu çerçevede bayramın ilk iki gününde kurbanlarını kesmek isterken vücudunun farklı çeşitli yerlerini kesen 30 acemi kasap Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Kimileri kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla kendilerini keserken, kimileri ise kurbanlık hayvanın boynuz darbeleri sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.