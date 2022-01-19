Elazığ'da 30 haneli köy, kar altında kaldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 547 köy yolu ulaşıma kapandı. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü ise kar altında kaldı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü, akşam etkili olan yağışla kar altında kaldı. Bir günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri ve bazı araçları kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla evlerinin önlerini temizledi.

Ekiplerin, kapalı olan yolları açma çalışmaları sürüyor.