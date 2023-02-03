Elazığ'da 300 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da 2 gün önce etkisini gösteren kar yağışının ardından 547 köy yolundan 396'sı ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 300 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün 2 gün önce uyarılarının ardından Elazığ genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 396'sı ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 300 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için 106 personel ve 60 araçla çalışmalar devam ediyor.