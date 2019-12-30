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Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 6 bin 328 TL para cezası kesildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, yakalanan 1 şahsa 6 bin 328 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, yakalanan 1 şahsa 6 bin 328 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şok uygulama yaptı. Ekiplerin Elazığ-Malatya yolu Hankendi-Durupınarı köyü mevkisinde yaptığı şok uygulamada M.K. idaresindeki 44 LA 964 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Kaçak tütünle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.K'ye, tütün ve alkol piyasa düzenleme kurumu teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 8/5-O maddesine muhalefet suçundan 6 bin 328 TL para cezası kesildi.

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