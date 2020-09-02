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Elazığ'da 34 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da hırsızlık olayına karışan 34 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli polis tarafından yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da hırsızlık olayına karışan 34 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli polis tarafından yakalanarak, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir kuruma ait güvenlik kameraları çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 34 ayrı suçtan kaydı bulunan A.K. olduğu belirlendi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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