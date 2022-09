Elazığ'da 345 personelin katıldığı deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6 ilin katıldığı deprem tatbikatında, binadan göle, enkaz altından araçta sıkışmaya birçok alanda mahsur kalanlar gerçeği aratmayan tatbikatla kurtarıldı.

Elazığ'da İçişleri Bakanlığı projesi çerçevesinde AFAD Başkanlığı öncülüğünde Sivrice ilçesi Hazar Gölü kenarında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'dan 345 personel katıldı. Senaryo gereği yaşanan 6.2'lik deprem ve yangın tatbikatına gelen AFAD ekipleri, arama, kurtarma çalışması yaptı. Ardından olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri yaralıları enkaz altından çıkardı. Bu esnada göçük altında kalan vatandaşların bulunması için kokuya duyarlı jandarma arama kurtarma köpeği bölgede arama yaptı. Bina içerisinde kalan bir vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılırken, suda boğulan bir kişi ise İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi. 345 personelin katıldığı deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Elazığ'da AFAD Başkanlığınca planlanan bölgesel deprem afet tatbikatını gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2022 yılı Afet tatbikat yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede yılbaşından bugüne kadar ülkemizin değişik illeri ve bölgelerinde deprem tatbikatları gerçekleştirildi. Bugün de Elazığ'da bölgesel deprem tatbikatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar tatbikatlarımız devam edecek. Değişik konu başlıkları altında deprem veya benzeri afetleri müteakiben mevcut imkan ve kabiliyetlerimizi test etmiş olacağız. Bu çerçevede il düzeyinde, bölge düzeyinde ve ulusal düzeyde tatbikatlarla bu pratiğimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Her ne kadar Elazığ 2020 yılında son dönemde kaydedilen en büyük depremlerden bir tanesini yaşamış vilayet olarak bu tecrübeye halen canlı bir şekilde sahip durumda. Ancak yine de ülkemiz her türlü afetlere maruz kalabilecek bir coğrafi özelliklere sahip. O yüzden her türlü afete karşı tekrar tekrar mevcut yapımızı, kabiliyetimizi ve pratiğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bölgesel bir tatbikat gerçekleştirdik. Elazığ'ın kendi kurumsal kapasitesinin ötesinde yerel imkanları aştığı için AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinin talimatıyla Diyarbakır'dan, Bingöl'den Tunceli'den Malatya'dan ve Adıyaman'dan da ilgili ekiplerimiz bizlere destek verdiler. Onlar da yaklaşık 3 gündür burada sahadalar. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Deprem ve yangın tatbikatına, Vali Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.