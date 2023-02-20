Elazığ'da 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda C.D. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüpheli C.D.'nin bulunduğu araçta bir kilo skunk ve 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.