Elazığ'da 354 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde kenevir eken şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Palu ilçesinde kenevir ekildiği ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda ekipler, 354 kök kenevir, yarım kilo kubar esrar, yarım kilo kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda ifadesi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.