Elazığ'da 4 bin 12 aktif korona virüs vakası bulunuyor

Dr. Cahit Polat, kentteki aktif vaka sayısının 4 bin 12, yatan hasta sayısının ise 134 olduğunu açıkladı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23'teki bir programa katılan Dr. Cahit Polat, kentteki güncel vaka tablosu ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Polat, Elazığ'ın bugünkü aktif vaka sayısının 4 bin 12 olduğunu söyledi. Kentte yatan hasta sayısının 134 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Polat, yoğun bakım 25, entübe hasta sayısının ise 6 olduğunu kaydetti.