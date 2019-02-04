Elazığ'da 4 bin 922 aileye evde bakım hizmeti

Elazığ'da geçtiğimiz yıl 4 bin 922 aileye evde bakım hizmeti verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, bakanlık tarafından verilen yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım hizmetiyle ilgili bilgi verdi.

2018 yılında 4 bin 922 aileye 61 milyon 78 bin 116 lira evde bakım ödemesi yapıldığını aktaran Kenç, evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen maaşlara da zam geldiği aktardı.

Maaş alabilmek için gelir sınırının 2019 yılı itibariyle güncellendiğine dikkat çeken Kenç," Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatına devam edebilmesi mümkün olmayan yakınlarına bakanlara devlet maaş veriyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara her ay verilen devlet desteği , bin 179 liradan bin 305 liraya yükseldi. Bu destek faydalanabilmek için aranan gelir şartı da değişti. Ödemeyi alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden düşük olması gerekli. Bu tutar 2019 yılı itibariyle 1 milyon 219 bin 33 lira oldu. Ödeme için tam teşekküllü bir hastaneden bakıma muhtaç raporu alınması gerekli. Engelli sağlık kurulu raporunda da engelin yüzde 50 ve üzerinde olması, ayrıca ağır engelli ibaresinin yer alması gerekiyor"dedi.