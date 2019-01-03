Elazığ'da 4 bin kişiye evde sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından kentte 4 bin kişiye evde sağlık hizmeti verildiği açıklandı. Açıklamada 2018 yılı Kasım ayında Elazığ'ın evde sağlık hizmetleri ile Türkiye 5'incisi olduğu aktarıldı .

2010 yılında başlayan evde sağlık hizmetlerinin Elazığ'da da devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Evde sağlık hizmetlerinden yatağa bağımlı hastalar, solunum sistemi hastaları, palyatif bakıma muhtaç hastalar, fizik tedavi hastaları, nörolojik hastalar, hastanelerden taburcu sonrası evde tedavisi devam eden hastalar ve telefonla evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteğinde bulunan ve tedavisi uygun görülen hastalar yararlanmaktadır. 2018 yılı kayıtları ile Elazığ'da 4 bin hastaya evde sağlık hizmeti vermekteyiz. Bu rakamı ilimiz nüfusu ile karşılaştırdığımızda Elazığ'ın evde sağlık hizmetleri sunumu yönünde en başarılı iller arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

2018 yılı Kasım ayı hasta ziyareti sıklığı oranı ile Elazığ'ın Türkiye'de 5'nci sıraya yükseldiğini vurgulayan Polat “ Müdürlüğümüz, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde bulunan 8 ekiple Kasım ayında 723 hastamıza yönelik 2112 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu hizmetten faydalanan hastalarımıza tetkik, tedavi, pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, fizik tedavi, rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek ve benzeri hizmetler verilmektedir. Evde sağlık hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 38 33 nolu telefonu arayabilirler”diye bilgi verdi.