Elazığ'da 4 ev ve 1 iş yerini su bastı

Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ve 1 iş yerini su bastığı öğrenildi.

Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kentte yağış nedeniyle şuana kadar 4 ev ile bir kahveyi de su bastığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla su, iş yeri ve evlerden tahliye edildi.

Su basan evlerde bazı eş yaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.