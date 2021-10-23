İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ’da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da 4 farklı inşaattan hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 4 farklı noktadan hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Hırsızlık yapılan bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli E.Ç'yi tespit etti. Şüpheli E.Ç. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.