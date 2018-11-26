Elazığ'da, ‘4. Fırat Yazılım Ve Teknoloji Proje Pazarı' paneli düzenlendi.

Fırat Üniversitesi(FÜ), Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ile Elazığ TSO işbirliğinde, ‘4. Fırat Yazılım ve Teknoloji Pazarı' paneli düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan panel, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Gaziantep Target Teknoloji Transfer Ofisinden Ekrem Tekin, Atabay İlaç ve Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Taşkent, Tetlab Fikir Fabrikası Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener ile AB projeler uzmanı Yudum Cura konuşmacı olarak yer aldı.Panelde, bilişim ve yazılım, alternatif enerji teknolojileri, elektronik ve haberleşme konuları aktarıldı.

Daha sonra AR-GE çalışması olan proje sahipleri, kurulan stantlarda projelerini sergiledi. Stantları tek tek gezen Rektör Demirdağ, bilgi aldı.

Fırat Üniversitesi ve Teknokent adına Türkiye'de kurulan Teknoloji yatırım fonlarından bir tanesine ortak olduklarını dile getiren Prof.Dr. Erhan Akın;" Türkiye'de 26 üniversite ve teknokent bu fonlara ortak olduk. Bu son derece büyük bir başarı. Bizim girişimcimiz profesyonel insanlardan yatırım almalı ve büyümeli. Fırat Üniversitesi'nin de girişimcileri ile teknokentin de bu aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Gelecekte de bu vizyonun inşallah üniversitemize bir araştırma üniversitesi boyutunu katabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Panele, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.