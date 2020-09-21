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Elazığ'da 4 hırsızlık şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Elazığ’da bir evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, kaçmaya çalışırken peşlerine düşen jandarma ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle yakalandı.

Elazığ'da bir evden hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, kaçmaya çalışırken peşlerine düşen jandarma ekipleri tarafından çalıntı malzemelerle yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Fatih Mahallesinde ikamet eden E.A'nın evinden ziynet eşyaları, nakit para ve bir televizyon çalındı. Hırsızlığı fark eden E.A, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.JASAT tarafından yapılan araştırma da 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin il dışına kaçmaya çalıştığını fark eden jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler H.S. (30), A.Y. (22),M.C. (27) ve Y.A.(28) çaldıkları malzemeler ile olayda kullandıkları araçla yakalandı.


Bulunan malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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