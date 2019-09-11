Elazığ'da 4 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptı.Polis uygulama sırasında şüpheli bir aracı fark edip durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü B.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.