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Elazığ'da 4 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis şüpheli bir açta 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet ve Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptı.Polis uygulama sırasında şüpheli bir aracı fark edip durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü B.Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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