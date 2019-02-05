Elazığ'da 4 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaklaşık 4 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yaptı. Polisin yaptığı uygulamada Seydili yolu üzerinde şüpheli bir araç fark edildi. Durdurulan araçtaki 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada araç içinde yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüphelide uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.