Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ-Keban yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 117 plakalı hafif ticari araç ile 23 DL 141 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.