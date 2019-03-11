Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek kullanan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavgada tüfeği kullanan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Mart Perşembe günü İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, biri ağır olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken olaya karışan ve tedavileri yapılan şüphelilerden E.Ç. ve E.G. tutuklandı.

Kavgada tüfek kullanan ve kaçan şüpheli F.K.'nin yakalanması için ise polis ekipleri çalışma yaptı. Polisin yerini tespit ettiği şüpheli F.K., kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.