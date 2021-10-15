Elazığ'da 4 saatte 3 aracı kundaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Elazığ'da 4 saatte 3 aracı kundaklayarak yakan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece merkeze bağlı Fevzi Çakmak ve İzzetpaşa mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Fevzi Çakmak ve İzzetpaşa mahallesinde park halinde olan 23 BY 817, 23 S 0043 ve 23 ABE 531 plakalı araçlarda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangınları söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 3 aracın da aynı kişi tarafından kundaklandığı belirlendi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlı A.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli A.B., emniyet müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.B. çıkarıldığı mahkemede ‘Mala Zarar Verme Suçundan” tutuklanarak cezaevine gönderildi.