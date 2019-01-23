Elazığ'da 4 uyuşturucu tacirine tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı dosya kapsamında 3 aylık süre zarfında yapılan ara yakalamalarda 16 adet extacy hap, 2 gram extacy hap tozu, 10 gram kubar esrar, 38 gram toz esrar ve 224 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği, satıcılardan uyuşturucu madde temin eden 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.