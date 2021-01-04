Elazığ'da 4 yeni ambulans hizmete girdi

Elazığ'a 1 tanesi yenidoğan bebekler için olmak için üzere 4 tane ambulans tahsisi yapılıp, hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sıhhat" Projesi kapsamında 1 tanesi yenidoğan olmak üzere 4 adet ambulans Elazığ'a gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim alınan ambulanslar il ve ilçelerde çalıştırılmak üzere 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı istasyonlara gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat yaptığı açıklamada, “Tahsis edilen 1'i yenidoğan 4 ambulans ile birlikte ilimizde 1 Obez ambulansı, 1 adet çoklu (4 Sedyeli) ambulans, 5 kar paletli ambulansı olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüz emrine tahsisli ambulans sayısı 67'ye çıkarıldı. Hizmete alınan ve Elazığ'da ilk olan yenidoğan ambulansı ile yeni doğanların yoğun bakım ortamında güvenli bir şekilde evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama imkanına kavuşmuş olduk. İlimizdeki ambulans filomuzun sayısı her geçen gün atarken, bir yandan da filomuzdaki araçlarımızın yaş ortalaması aşağı çekilmektedir"dedi.