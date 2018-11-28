Elazığ'da 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sonucunda araç içerisinde bulunan gizli bir bölmeye zulalanmış vaziyette toplam 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis kaçak sigarayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.