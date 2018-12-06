Elazığ'da 42 yetiştiriciye sertifika verildi

Elazığ'da “Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi” eğitimine katılan 42 yetiştiriciye sertifika verildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitime 42 yetiştirici katıldı. Eğitimlerini tamamlayan yetiştiricilere sertifikaları verildi.

FÜ Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan sertifika törenine, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

2018 yılı eğitimlerinin sonuncusunu düzenlediklerini belirten merkezin müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, 2019 yılında 15 eğitim programı düzenlemeyi planladıklarını aktardı.