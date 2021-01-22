Elazığ'da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11'i için çalışma sürüyor

Elazığ'da 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 441 köy yolundan 430'u açılırken, 11'i için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da 4 gün önce kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kent genelinde 441 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için valili koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri çalışma yapmaya başladı. 3 günlük çalışmanın ardından 430 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen ilçelerden Baskil'de 2, Maden'de 3, Kovancılar'da 1 ve Sivrice'de 5 olmak üzere toplam 11 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi. Kapalı bulunan köy yollarının bugün tamamen açılması için ekiplerin aralıksız çalışma yaptığı belirtildi.